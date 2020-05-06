2020-05-06T13:57:20+03:00
Экономика

Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

В первую очередь нужно помочь тем, кто нуждается в поддержке
Ксения АНУФРИЕВА
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Силуанов сказал, что вместо того, чтобы раздавать деньги россиянам, необходимо поддержать бизнес в сохранении своих сотрудниковСилуанов сказал, что вместо того, чтобы раздавать деньги россиянам, необходимо поддержать бизнес в сохранении своих сотрудниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российское правительство могло бы начать раздавать жителям страны денежные средства «с вертолета», только если бы имело возможность печатать резервные валюты. Основная задача властей заключается в том, чтобы помочь действительно нуждающимся гражданам страны. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

- Если бы мы печатали резервные деньги, можно было бы и с вертолета их разбрасывать, потратить триллионы рублей. Но ведь задача властей не в том, чтобы посоревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке, - объяснил глава министерства.

Силуанов сказал, что вместо того, чтобы раздавать деньги россиянам, необходимо поддержать бизнес в сохранении своих сотрудников, а также оказать помощь гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты. Предприятия малого бизнеса, по словам министра, получают полугодовые отсрочки по долгам и налогам, по аренде, беспроцентные кредиты за выплату заработных плат и гранты в размере минимального размера оплаты труда сотрудника.

- Многие утверждают, что МРОТ – это мало, но для предприятий малого бизнеса, если брать только белые заработные платы, это более 70 процентов от фонда оплаты труда. Не так уж и мало выходит. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний, - рассказал Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Министр финансов России отметил, что задача ведомства заключается в оказании помощи организация после выхода из самоизоляции из-за коронавируса. Именно поэтому Минфин принял решение после окончания действия налоговых отсрочек рассрочки по этим долгам еще до года. Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил их реструктуризацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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