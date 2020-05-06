Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов

6 Май 2020 2020-05-06T14:11:32+03:00

ИП предложили освободить от страховых взносов до конца 2020 года Фото: Анастасия Осипова

Льгота коснется тех, кто не имеет сотрудников и занимается частной практикой

Изменить размер текста: A A

В Совфеде предложили освободить от страховых взносов индивидуальных предпринимателей, не имеющих сотрудников. Льгота может быть сохранена до 2020 года.

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил сенатор Иван Абрамов. Речь идет о платежах, которые уходят на пенсионное и медицинское страхование, ежегодно сумма составляет примерно 40 тысяч рублей.

Освобождение отданных платежей поможет бизнесу во время пандемии. В Торгово-промышленной палате и Московской ассоциации предпринимателей поддержали инициативу, отметив, что многие ИП в условиях пандемии просто не имеют возможности исполнять данные обязательства.

- Многие уже потеряли заработок, другие лишатся его в ближайшее время, потому что последствия режима самоизоляции растянутся не на один месяц, - комментирует «Известиям» член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин уверен,что инициатива сенатора может быть удовлетворена.

- Государство не может возлагать на предпринимателя обязательства по уплате взносов, так как нет возможности для работы. Будет своевременная помощь для бизнеса, - заключил Матюнин.

Тем временем вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной предложил проработать вопрос о расширении системы страхования вкладов, пишет сайт "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU