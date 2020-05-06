2020-05-06T14:11:32+03:00
Экономика

Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов

Льгота коснется тех, кто не имеет сотрудников и занимается частной практикой
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ИП предложили освободить от страховых взносов до конца 2020 годаИП предложили освободить от страховых взносов до конца 2020 годаФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Совфеде предложили освободить от страховых взносов индивидуальных предпринимателей, не имеющих сотрудников. Льгота может быть сохранена до 2020 года.

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил сенатор Иван Абрамов. Речь идет о платежах, которые уходят на пенсионное и медицинское страхование, ежегодно сумма составляет примерно 40 тысяч рублей.

Освобождение отданных платежей поможет бизнесу во время пандемии. В Торгово-промышленной палате и Московской ассоциации предпринимателей поддержали инициативу, отметив, что многие ИП в условиях пандемии просто не имеют возможности исполнять данные обязательства.

- Многие уже потеряли заработок, другие лишатся его в ближайшее время, потому что последствия режима самоизоляции растянутся не на один месяц, - комментирует «Известиям» член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин уверен,что инициатива сенатора может быть удовлетворена.

- Государство не может возлагать на предпринимателя обязательства по уплате взносов, так как нет возможности для работы. Будет своевременная помощь для бизнеса, - заключил Матюнин.

Тем временем вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной предложил проработать вопрос о расширении системы страхования вкладов, пишет сайт "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шойгу сообщил о выводе из Италии военных, помогавших бороться с пандемией
В Германии допустили, что жители страны смогут поехать за границу уже летом
Умер заразившийся коронавирусом Игумен Тихон, главврач Троице-Сергиевой Лавры
67% россиян считают, что тесты на COVID-19 должны быть бесплатными
Треть неплательщиков по кредитам сообщили о потере работы
Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Мурашко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу
Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе
Путину представили план по постепенному снятию ограничений
Составили рейтинг наиболее эффективных российских регионов в борьбе с коронавирусом
Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов
Курс евро на 7 мая: официальные данные ЦБ РФ
Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по борьбе с коронавирусом
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая