Составили рейтинг наиболее эффективных российских регионов в борьбе с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
В тройку лидеров вошли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Брянская область. Эти субъекты реализовали наиболее комплексные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии.
Из принятых мер, в столице запустили сервис для диагностики COVID-19 с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, организовали инвентаризация коечного фонда больниц и перепрофилирование медицинских учреждений.
В Ханты-Мансийском автономном округе и Брянской области также организовали инвентаризация коечного фонда больниц, аппаратов ИВЛ и перепрофилирование медицинских учреждений.
Рейтинг мер по поддержке медицинского персонала возглавили Московская область, Приморский край и Санкт-Петербург.
В Подмосковье врачам и медицинскому персоналу организовали дополнительные выплаты. В Приморском крае глава региона перечислил зарплату на поддержку медицинских работников, а в Санкт-Петербург были произведены дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, пострадавшим от коронавируса. Врачам помогают студенты-медики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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