2020-05-06T14:59:55+03:00
Общество

Путину представили план по постепенному снятию ограничений

На совещании 6 мая Попова разъяснит российскому лидеру детали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путину представили план по постепенному снятию ограниченийПутину представили план по постепенному снятию ограниченийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президенту России Владимиру Путину представили план по постепенному снятию ограничений с 12 мая. На предстоящим совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит детали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана», - сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, поэтапный план еще предстоит обсудить, и участники совещания как раз планируют это сделать.

Как писал сайт kp.ru, 6 мая глава государства в режиме видеоконференции проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, на котором будут обсуждаться реализация принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, а также поэтапный выход из режима ограничений начиная с 12 мая.

Напомним, ранее Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая. Она отметила, что при ослаблении ограничительных мер в обязательном порядке будет учитываться эпидемическая ситуация в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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