Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

6 Май 2020 2020-05-06T14:37:56+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 7 мая. Американская валюта подорожала на 1 рубль 24,6 копейки и составила 73,97 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 6 мая доллар опустился до 73,44 рубля.

Напомним, коронавирус и связанные с ним карантинные меры сильно обрушили цены на нефть. Падение спроса привело к тому, что хранилища оказались переполнены, а стоимость сырья бьет очередные антирекорды.

С 1 мая в силу вступила новая сделка ОПЕК+. Страны-экспортеры договорились снизить добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Однако многие эксперты утверждают, что этого недостаточно, чтобы сбалансировать мировой рынок.

Между тем в последние дни цена на нефть вновь пошла вверх. Стоимость сырья марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля.

Нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново связал это с ослаблением карантина в некоторых европейских странах. Отмена ограничительных мер влечет за собой возобновление транcпортного движения. Следовательно, растет спрос на топливо и повышаются цены на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU