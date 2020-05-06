Треть неплательщиков по кредитам сообщили о потере работы
Доля отказывающихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей в апреле выросла до 60 процентов. При этом треть неплательщиков объяснили просрочки потерей работы. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Как передает РБК, согласно данным НАПКА, год назад только 18 процентов неплательщиков по кредитам сообщали о потере работы. В апреле таких должников уже 30 процентов.
«Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», - пояснила руководитель НАПКА Эльман Мехтиев.
По данным, Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в группе риска просроченных кредитных платежей оказались 28 миллионов человек, или 40 процентов от экономически активного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU