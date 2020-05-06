В Германии допустили, что жители страны смогут поехать за границу уже летом

6 Май 2020 2020-05-06T15:07:41+03:00

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Жители Германии смогут отправиться в заграничный отпуск уже летом. Такой прогноз на фоне пандемии коронавируса нового типа сделал уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс. Он отметил, что для начала граждане смогут поехать отдыхать в другие европейские станы.

По словам Барайса, прежде всего, граждане Германии смогут посетить Австрию, Францию, Бельгию, Польшу или Нидерланды. Именно до этих государств легко можно добраться на личном транспорте. А значит, такое путешествие будет максимально безопасным.

Кроме того Барайс не исключил, что жители Германии смогут отдохнуть в Греции или на Балеарских островах. Но это уже будет зависеть от эпидемиологической обстановки, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее стало известно, что принимать летом гостей собирается Турция. В первую очередь, здесь ждут туристов из России и Германии. Отели получают «сертификаты здоровья» и создают безопасные условия для отдыха на фоне распространения коронавируса, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU