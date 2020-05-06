Шойгу сообщил о выводе из Италии военных, помогавших бороться с пандемией
В четверг, 7 марта, российские подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты начнут возвращаться из Италии, которой они помогали в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии», - сообщил глава военного ведомства.
Шойгу поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову организовать на прощание торжественную встречу сводных отрядов.
«Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», - отметил министр.
Напомним, российские военные медики вместе с оборудованием уже прибыли в Италию. Страна до сих пор остается в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом, однако прирост уже не такой существенный. По последним данным в стране зарегистрировано 213 013 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 29 315 человека, выздоровели - 85 231.
ИСТОЧНИК KP.RU
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