2020-05-06T15:09:36+03:00
Общество

Шойгу сообщил о выводе из Италии военных, помогавших бороться с пандемией

Министр обороны поручил организовать торжественную встречу сводных отрядов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны России Сергей Шойгу.Министр обороны России Сергей Шойгу.Фото: Минобороны РФ
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В четверг, 7 марта, российские подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты начнут возвращаться из Италии, которой они помогали в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии», - сообщил глава военного ведомства.

Шойгу поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову организовать на прощание торжественную встречу сводных отрядов.

«Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», - отметил министр.

Напомним, российские военные медики вместе с оборудованием уже прибыли в Италию. Страна до сих пор остается в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом, однако прирост уже не такой существенный. По последним данным в стране зарегистрировано 213 013 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 29 315 человека, выздоровели - 85 231.

ИСТОЧНИК KP.RU

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