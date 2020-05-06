2020-05-06T15:37:37+03:00
Общество

Китай поставил в Россию более 158 миллиона медицинских масок

Также прибыла партия защитных костюмов и респираторов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Россию из Китая доставили партию медицинских масок для защиты врачей от коронавируса. Партия состоит из 158 миллиона медицинских масок.

В Минпромторге сообщили также о 1,9 миллионах защитных костюмов и более 1,6 миллионах респираторов, которые также доставили в страну из Китая.

В России по данным на 6 мая 10559 зараженных, почти у половины болезнь протекает без симптомов. Но у многих пациентов коронавирус вызывает осложнения, поэтому реанимационные отделения и аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не пустуют и не простаивают. Как идет работа в "красной зоне" рассказал доктор Александр Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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