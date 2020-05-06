Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

6 Май 2020 2020-05-06T15:35:51+03:00

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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С таким заявление президент страны выступи во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Национальной академии наук, сообщает БелТа.

- Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего СССР, приехать к нам и побыть на этом параде Победе. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно, - заявил Александр Лукашенко.

Политик отметил, что правильно было бы собраться именно в Минске, поскольку республика во время войны «была стерта с лица земли, первая приняла удар захватчиков».

- Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас, - сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что некоторые президенты могут не приехать на парад «не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо», ведь сейчас во многих странах ввели карантин и комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом добавил, что сейчас пандемия в том числе используется в качестве фактора в большой политике.

Ранее глава Республики Беларусь заявил о невозможности отменить Парад Победы в своей стране 9 мая. Местные жители потребовали провести мероприятия, несмотря на эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU