2020-05-06T15:48:01+03:00
Политика

Коронавирус у Ольги Любимовой: что известно о состоянии здоровья министра культуры РФ

Коронавирус у Ольги Любимовой протекает в легкой форме
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССМинистр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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6 мая коронавирус обнаружили у министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом сообщила её пресс-секретарь Анна Усачева.

По ее словам, у Любимовой положительные тесты на коронавирус, и в данный момент она находится дома. Болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации пока "речи не идет".

Любимова продолжает работать удаленно из дома. Она проводит рабочие совещания в режиме онлайн-конференции. Таким же образом участвует во встречах и переговорах.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. Сейчас он находится в одной из московских клиник под наблюдением врачей. А все, кто лично контактировал с премьером, также были изолированы. При этом Мишустин заявил, что во время его болезни Кабинет министров продолжит работать в штатном режиме, а сам он будет всегда на связи. В отсутствие премьера его обязанности временно исполняет Андрей Белоусов.

6 мая Владимир Путин сообщил о том, что Михаил Мишустин пошел на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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