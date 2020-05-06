В России маткапитал в беззаявительном порядке получили уже 66 тысяч семей

6 Май 2020 2020-05-06T15:47:03+03:00

Материнский капитал в 2020 году можно получить без подачи заявления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Об этом на совещании с президентом рассказал министр труда и социальной зашиты Антон Котяков

Изменить размер текста: A A

В России почти 66 тысяч семей получили материнский капитал новым способом, без подачи справок и хождения по инстанциям. Об этом на совещании с президентом 6 мая рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 июня семьи начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, размер этого пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, в среднем это около 5 тысяч. Право на выплату имеют семьи, где средний доход на каждого не превышает одного регионального прожиточного минимума.

- На выплаты для детей до 3 лет из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей. Выплаты смогут получить более 3 миллионов семей,- сообщил министр.

В России на начало мая безработными признаны 1 миллион 243 тысячи человек. Пособий по безработице в беззаявительном порядке начислено на 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU