2020-05-06T15:47:03+03:00
Общество

В России маткапитал в беззаявительном порядке получили уже 66 тысяч семей

Об этом на совещании с президентом рассказал министр труда и социальной зашиты Антон Котяков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Материнский капитал в 2020 году можно получить без подачи заявленияМатеринский капитал в 2020 году можно получить без подачи заявленияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В России почти 66 тысяч семей получили материнский капитал новым способом, без подачи справок и хождения по инстанциям. Об этом на совещании с президентом 6 мая рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 июня семьи начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, размер этого пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, в среднем это около 5 тысяч. Право на выплату имеют семьи, где средний доход на каждого не превышает одного регионального прожиточного минимума.

- На выплаты для детей до 3 лет из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей. Выплаты смогут получить более 3 миллионов семей,- сообщил министр.

В России на начало мая безработными признаны 1 миллион 243 тысячи человек. Пособий по безработице в беззаявительном порядке начислено на 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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