2020-05-06T15:53:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемией

Все выплаты медикам идут в срок
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемиейПравительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемиейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский кабинет министров направил 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся коронавирусом, все выплаты идут в срок. Об этом на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 6 мая, сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время более 110 тысяч российских врачей оказывают медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. К борьбе с пандемией также привлекли примерно 41 тысячу студентов медицинских учебных учреждений, ординаторов и аспирантов.

Глава министерства здравоохранения доложил президенту, что дефицита коек для зараженных коронавирусом в стране сейчас нет, ситуация с медицинскими оборудованием и тестами для диагностики заболевания вполне стабильная. По его словам, производство необходимых средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования для больниц налажено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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