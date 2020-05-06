2020-05-06T15:59:47+03:00
Общество

Олег Николаев дал старт песенному марафону «Наш День Победы» в Чувашии

Известная песня о войне впервые прозвучала на чувашском языке
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Жители республики смогут увидеть клип в региональных эфирах каналовЖители республики смогут увидеть клип в региональных эфирах каналов
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Чувашия стала участником песенного марафона "Наш День Победы". В рамках проекта музыкальные ансамбли исполняют песню "День победы" на своих национальных языках и передают эстафету друг другу. Вчера марафон принимала Пензенская область, а 6 мая настала очередь Чувашии.

Старт марафону в республике дал исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Сделал он это на совещании с участием глав районов и городов региона. Они стали первыми, кто оценил клип, в котором музыкальные коллективы исполнили песню «День Победы» на родном языке.

Известную песню на чувашский язык перевел народный поэт республики Юрий Семендер, а исполнили солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни», а также популярные исполнители республики.

«Сейчас в регионах Приволжья идет песенный марафон, посвященный Дню Победы. Песню «День Победы» исполняют на национальных языках регионы, входящие в ПФО. Вчера марафон принимала Пензенская область, завтра Кировская, а сегодня день Чувашской Республики», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Жители республики смогут увидеть клип в региональных эфирах каналов "Россия 1" и "Россия 24", а также в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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