2020-05-06T16:11:46+03:00
Общество

Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки

Подано около 35 тысяч заявок
Юлия САЛЬНИКОВА
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64 тысячи заявок от граждан одобрено на оформление "кредитных каникул"64 тысячи заявок от граждан одобрено на оформление "кредитных каникул"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом 6 мая рассказал о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые подали заявки на отсрочки по уплате кредитов. Право на "кредитные каникулы" бизнес получил из-за пандемии, как и другие льготы, например по уплате налогов и страховых взносов. Общий объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 миллиарда рублей.

- Заявки подали уже 35 тысяч предприятий МСП (предприятия малого и среднего бизнеса). Из них 60 процентов уже одобрено банками.

Такая же возможность есть и у граждан, которые получили кредиты, но из-за пандемии коронавируса финансово пострадали.

- От физических лиц подано 146 тысяч заявок, 64 тысяч из них одобрено,- сообщил Максим Решетников.

В России экономическая активность снизилась на 33 процента по сравнению с показателями до начала пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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