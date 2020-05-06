Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

6 Май 2020 2020-05-06T16:08:49+03:00

Министр экономического развития рассказал на совещании с президентом 6 мая о промежуточных итогах программ по поддержке граждан на фоне пандемии

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Глава Министерства экономичексого развития Максим Решетников сообщил о снижении на 33 процента экономической активности в России по сравнению с показателями до начала пандемии коронавиурса.

Распространение болезни привело к тому, что в России с конца марта ввели режим самоизоляции и нерабочие дни для большей части предприятий. Продолжают работать социально значимые компании, больницы, врачи, предприятия сферы ЖКХ... Тогда как торговые центры, турфирмы, развлекательные заведения - кафе, салоны красоты и фитнес-студии остаются закрытыми почти полтора месяца.

- Деятельность ограничена на предприятиях, где сосредоточено 29% рабочих мест по стране,- сообщил министр в ходе совещания с президентом 6 мая.

Максим Решетников также сообщил, что 60 процентов заявок компания о "кредитных каникулах" одобрены банками.

После его доклада президент Владимир Путин поручил "структурировать решения по экономическим мерам и проанализировать, как они реализуются",

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777319" frameborder="0"></iframe> Решетников: Экономическая активность снижена на 33% по сранвению с периодом до введения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU