Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Глава Министерства экономичексого развития Максим Решетников сообщил о снижении на 33 процента экономической активности в России по сравнению с показателями до начала пандемии коронавиурса.
Распространение болезни привело к тому, что в России с конца марта ввели режим самоизоляции и нерабочие дни для большей части предприятий. Продолжают работать социально значимые компании, больницы, врачи, предприятия сферы ЖКХ... Тогда как торговые центры, турфирмы, развлекательные заведения - кафе, салоны красоты и фитнес-студии остаются закрытыми почти полтора месяца.
- Деятельность ограничена на предприятиях, где сосредоточено 29% рабочих мест по стране,- сообщил министр в ходе совещания с президентом 6 мая.
Максим Решетников также сообщил, что 60 процентов заявок компания о "кредитных каникулах" одобрены банками.
После его доклада президент Владимир Путин поручил "структурировать решения по экономическим мерам и проанализировать, как они реализуются",
Решетников: Экономическая активность снижена на 33% по сранвению с периодом до введения ограничительных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU