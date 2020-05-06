2020-05-06T16:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, почему во время бега проще заразиться коронавирусом

Специалисты рекомендуют при беге держать большую дистанцию, чем во время ходьбы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт объяснили, почему во время бега риск заражения коронавирусом вышеЭксперт объяснили, почему во время бега риск заражения коронавирусом вышеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему риск заразиться коронавирусом во время бега выше, чем при ходьбе.

- Расстояние, на которое распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра, - сообщают эксперты.

Исходя их этого специалисты рекомендуют во время бега соблюдать большую дистанцию, чем при ходьбе. Объясняют они это тем, что при беге учащается дыхание и человек быстрее перемещается в пространстве. Это существенно повышает риск заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 6 мая в России подтверждено 165 929 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 10 559 человек в 82 регионах. При этом, почти у половины зараженных (40,9%) нет никаких симптомов заболевания. Наибольшее число инфицированных, по-прежнему в Москве, где за минувшие сутки выявили 5 858 заражений, в Московской области - 829.

Россия вошла в топ-5 стран по числу зараженных COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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