Попова: самоизоляция помогла сгладить пик заболеваемости коронавирусом
Во многих регионах наблюдаются маленькие темпы прироста зараженных
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Самоизоляция помогла сгладить пики заболеваемости коронавирусной инфекцией, избежать взрывного роста. В ряде регионов темпы прироста не превышают 3%, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом страны.
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Попова назвала три этапа снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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