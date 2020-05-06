Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: уровень госпитализации не вырос

6 Май 2020 2020-05-06T16:37:53+03:00

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Мэр Москвы и глава правительственного штаба по ситуации с распространением коронавируса Сергей Собянин сообщил о стабилизации двух важных показателей. В последние дни врачи не наблюдают роста числа госпитализаций, не стало больше тяжелых случаев заражения.

- Это говорит о стабилизации ситуации,- сказал он в ходе совещания с президентом 6 мая.

Но несмотря на это, по мнению Сергея Собянина, еще рано говорить о возобновлении работы предприятий сферы услуг: салонов красоты, фитнес-студий.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777333" frameborder="0"></iframe> Собянин: С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки.

ИСТОЧНИК KP.RU