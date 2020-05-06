Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: уровень госпитализации не вырос
Мэр Москвы и глава правительственного штаба по ситуации с распространением коронавируса Сергей Собянин сообщил о стабилизации двух важных показателей. В последние дни врачи не наблюдают роста числа госпитализаций, не стало больше тяжелых случаев заражения.
- Это говорит о стабилизации ситуации,- сказал он в ходе совещания с президентом 6 мая.
Но несмотря на это, по мнению Сергея Собянина, еще рано говорить о возобновлении работы предприятий сферы услуг: салонов красоты, фитнес-студий.
Новость дополняется.
Собянин: С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки.
ИСТОЧНИК KP.RU