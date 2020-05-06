Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
На совещании с президентом 6 мая Андрей Белоусов, который с 30 апреля замещает заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина, заявил, что Россия вступает в сложный экономический период.
Влияние на экономику оказывает пандемия коронавируса. С конца марта многие предприятия были закрыты, работа встала, особенно пострадал малый и средний бизнес. Для поддержки компания в правительстве разработали ряд мир - кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов и страховых взносов.
С 12 мая в Москве разрешают работу всех промышленных и строительных предприятий. В регионах власти также наделены правом снимать часть ограничений, но президент напомнил, что на кону жизни и здоровье граждан, поэтому со снятием запретов не стоит спешить.
- По мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в технологических цепочках,- сказал Андрей Белоусов.
Экономическая активность в России в мае 2020 года оказалась ниже на 33 процента, чем до пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU