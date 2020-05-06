2020-05-06T16:41:36+03:00
Общество

Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса

Исполняющий обязанности председателя правительства дал прогноз по ситуации в экономике
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России уже четвертый день новых случаев заражения регистрируют около 10,5 тысячВ России уже четвертый день новых случаев заражения регистрируют около 10,5 тысячФото: Александр ГЛУЗ
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На совещании с президентом 6 мая Андрей Белоусов, который с 30 апреля замещает заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина, заявил, что Россия вступает в сложный экономический период.

Влияние на экономику оказывает пандемия коронавируса. С конца марта многие предприятия были закрыты, работа встала, особенно пострадал малый и средний бизнес. Для поддержки компания в правительстве разработали ряд мир - кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов и страховых взносов.

С 12 мая в Москве разрешают работу всех промышленных и строительных предприятий. В регионах власти также наделены правом снимать часть ограничений, но президент напомнил, что на кону жизни и здоровье граждан, поэтому со снятием запретов не стоит спешить.

- По мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в технологических цепочках,- сказал Андрей Белоусов.

Экономическая активность в России в мае 2020 года оказалась ниже на 33 процента, чем до пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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