В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом в магазине

6 Май 2020 2020-05-06T16:44:49+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили о том, что теоретически человек может заразиться коронавирусом в магазине, если его вдруг кто-то задел или он прикоснулся к зараженной поверхности. Для того, чтобы этого не произошло надо соблюдать меры профилактики.

- Важно не прикасаться грязными руками к лицу, тщательно мыть руки, хранить отдельно одежду, в которой вы выходили из дома, - рекомендуют эксперты.

Напомним, по состоянию на 6 мая в России подтверждено 165 929 случаев заражения коронавирусом. Страна вошла в топ-5 государств по числу инфицированных COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у у 10 559 человек. Причем почти половина из них (40,9%) не имеют никаких симптомов заболевания. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Москве и области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 5 858 жителей столицы. В Подмосковье было выявлено 829 новых заражений.

ИСТОЧНИК KP.RU