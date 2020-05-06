2020-05-06T17:16:38+03:00
В мире

В стране с самым большим числом жертв от коронавиурса в Европе с понедельника хотят снять часть ограничений

Премьер-министр Великобритании рассчитывает с 11 мая ослабить блокировку
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Британии больше всего смертей от коронавируса в ЕвропеВ Британии больше всего смертей от коронавируса в ЕвропеФото: REUTERS
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В Великобритании с 11 мая планируют снять часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

На этой недели Британия обогнала Италию и Испанию по числу жертв заболевания и стала первой в Европе и второй в мире по смертности от коронавируса.

Борис Джонсон впервые дал пресс-конференцию после выписки из больницы, где он лечился от коронавируса. Он сообщил, что правительственный план по выходу из режима блокировки представят в парламент в воскресенье 10 мая. Со следующего дня Джонсон рассчитывает на то, что предложенные меры начнут вводить уже со следующего дня. Он не стал говорить, о каких именно послаблениях идет речь, уточняет CNN.

Британцам пока запрещено собираться в группы, но можно заниматься спортом и ездить на велосипедах в одиночку. В стране действует режим самоизоляции, людей просят оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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