2020-05-06T17:21:13+03:00
Общество

Академик прокомментировал возможность переноса ЕГЭ на август

Михаил Рыжаков отметил, что теоретически экзамен можно провести дистанционно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт прокомментировал возможный перенос ЕГЭЭксперт прокомментировал возможный перенос ЕГЭФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ в этом году могут перенести на июль или даже август. Точное решение обещают озвучить после майских праздников

Академик Российской академии образования Михаил Рыжаков рассказал, насколько критичным будет отказаться от ОГЭ и перенести ЕГЭ на более поздний срок.

- Теоретически я думаю, что большого серьезного значения это не имеет. Если, действительно, мы вышли или выходим на плато, то имеет смысл обсуждать конкретные сроки. А так, мне кажется, главная задача – не навредить детям. Не делать их заложниками ситуации, - отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также добавил, что теоретически можно провести экзамен дистанционно. Но практически это очень сложно реализовать в столь короткие сроки.

Напомним, вместе с переносом ЕГЭ в Минспросвещения обсуждается и отсрочка начала учебного года в вузах. Предполагается, что университеты смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия только в октябре.

Что касается ОГЭ, то пока экзамен сократили до двух обязательных предметов - русского языка и математики. Но в министерстве всерьез обсуждается вопрос об их отмене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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