Академик прокомментировал возможность переноса ЕГЭ на август
В Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ в этом году могут перенести на июль или даже август. Точное решение обещают озвучить после майских праздников
Академик Российской академии образования Михаил Рыжаков рассказал, насколько критичным будет отказаться от ОГЭ и перенести ЕГЭ на более поздний срок.
- Теоретически я думаю, что большого серьезного значения это не имеет. Если, действительно, мы вышли или выходим на плато, то имеет смысл обсуждать конкретные сроки. А так, мне кажется, главная задача – не навредить детям. Не делать их заложниками ситуации, - отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также добавил, что теоретически можно провести экзамен дистанционно. Но практически это очень сложно реализовать в столь короткие сроки.
Напомним, вместе с переносом ЕГЭ в Минспросвещения обсуждается и отсрочка начала учебного года в вузах. Предполагается, что университеты смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия только в октябре.
Что касается ОГЭ, то пока экзамен сократили до двух обязательных предметов - русского языка и математики. Но в министерстве всерьез обсуждается вопрос об их отмене.
ИСТОЧНИК KP.RU