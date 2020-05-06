2020-05-06T18:00:13+03:00
В мире

В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах

Несмотря на запрет на работу до 19 мая, рестораторы уже готовятся к новому формату работы с посетителями
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проект назвали "Отдельные теплицы"Проект назвали "Отдельные теплицы"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Голландии готовятся к новому формату обслуживания посетителей в ресторанах из-за коронавируса.

Там придумали не просто рассадить гостей подальше друг от друга, а разместить их в "стеклянные палатки". Таким образом компания за столом будет защищена от людей за соседними столиками и даже от официантов.

Обслуживать гостей предлагают без захода в их "кабинку". Работникам ресторанов раздадут перчатки, маски и длинные подносы для того, чтобы они могли "задвинуть" заказ к столу и не подходить к гостям, сообщает Reuters.

Пока рестораторы опробовали новинку на своих знакомых. Приглашать настоящих посетителей до 19 мая запрещено. Заведения общепита в Голландии работают только на вынос.

Организаторы называют проект "Serres Séparées" ("Отдельные теплицы"). Пока отрабатывают технику, учатся доставлять еду и забирать пустые тарелки с помощью длинных подносов и проводить уборку в этих "палатках".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах
Власти Египта будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса
Академик прокомментировал возможность переноса ЕГЭ на август
В стране с самым большим числом жертв от коронавируса в Европе с понедельника хотят снять часть ограничений
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом в магазине
Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: уровень госпитализации не вырос
Попова: самоизоляция помогла сгладить пик заболеваемости коронавирусом
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Путин призвал не спешить со снятием ограничений в регионах, чтобы не допустить "откат назад"
На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян
В Роспотребнадзоре рассказали, почему во время бега проще заразиться коронавирусом
Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Олег Николаев дал старт песенному марафону «Наш День Победы» в Чувашии
Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки
Коронавирус у Ольги Любимовой: что известно о состоянии здоровья министра культуры РФ
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемией
Актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве от онкологии
Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины