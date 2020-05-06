В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах

6 Май 2020 2020-05-06T18:00:13+03:00

Несмотря на запрет на работу до 19 мая, рестораторы уже готовятся к новому формату работы с посетителями

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В Голландии готовятся к новому формату обслуживания посетителей в ресторанах из-за коронавируса.

Там придумали не просто рассадить гостей подальше друг от друга, а разместить их в "стеклянные палатки". Таким образом компания за столом будет защищена от людей за соседними столиками и даже от официантов.

Обслуживать гостей предлагают без захода в их "кабинку". Работникам ресторанов раздадут перчатки, маски и длинные подносы для того, чтобы они могли "задвинуть" заказ к столу и не подходить к гостям, сообщает Reuters.

Пока рестораторы опробовали новинку на своих знакомых. Приглашать настоящих посетителей до 19 мая запрещено. Заведения общепита в Голландии работают только на вынос.

Организаторы называют проект "Serres Séparées" ("Отдельные теплицы"). Пока отрабатывают технику, учатся доставлять еду и забирать пустые тарелки с помощью длинных подносов и проводить уборку в этих "палатках".

ИСТОЧНИК KP.RU