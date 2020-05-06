В правительстве одобрили законопроект о переносе сроков переписи населения

6 Май 2020 2020-05-06T18:40:09+03:00

Изменения хотят внести в часть, где сказано, что Всероссийскую перепись нужно проводить раз в десять лет

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В правительстве одобрили проект закона об изменении сроков проведения Всероссийской переписи.

Перепись проводят, согласно действующему закону, раз в десять лет. Очередной опрос населения должен был пройти в этом году, основной этап намечен был на октябрь. Но из-за ситуации с коронавирусом в Росстате предложили перенести перепись на 2021 год.

С учетом того, что перепись населения 2020 года должна была быть цифровой, то у статистиков оставалось слишком мало времени, чтобы обучить технологической части процесса переписчиков.

Предложено изменить статью 3 пункт 1 закона о Всероссийской переписи, ту часть, где сказано, что проводить ее необходимо не реже чем один раз в десять лет. Поправки одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

- Действие данной нормы предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года,- сообщил "Интерфаксу" глава Росстата Павел Малков. - Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU