2020-05-06T18:40:35+03:00
Общество

Власти Вологодской области определили сроки окончания учебного года

Окончание учебного года будет поэтапным, распускать школьников на каникулы начнут с 23 мая
Кирилл НИФАНОВ
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«Завершить учебный год необходимо при условии освоения образовательных программ, но, в связи с режимом карантина, в дистанционном формате в следующие сроки: 23 мая для начальных классов, 27 мая для средней школы, 30 мая для десятых классов. Исключение составят выпускные классы, для них учебный год окончится пятого июня. Текущая эпидемиологическая ситуация позволяет установить такие сроки для завершения обучения в этом году», - сказал в среду губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Таким образом, учебный год завершится в 1-4 классах с 23 мая, в 5-8 классах – с 27 мая, в 10 классе – с 30 мая, в 9 и 11 классах – с пятого июня. Колледжи и техникумы завершат обучение до 3 июля. График роспуска на каникулы сформировал региональный департамент образования по итогам мониторинга освоения школьниками учебных программ.

При этом, как отметила начальник областного департамента образования Елена Рябова, сроки сдачи итоговой аттестации учениками выпускных классов на государственном уровне пока не определены. Власти обсуждают несколько вариантов проведения ЕГЭ и ОГЭ. Один из вариантов предполагает отмену итоговых экзаменов у девятиклассников.

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