2020-05-06T18:59:52+03:00
В мире

В США застрелили китайского ученого, который был "на пороге открытия" механизмов коронавируса

Профессор университета Питтсбурга пытался вычислить слабые стороны Covid-19, чтобы победить белезнь
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рядом с домом убитого нашли тело еще одного человекаРядом с домом убитого нашли тело еще одного человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В своем доме в США убит известный ученый из Питтсбургского университета профессор Бинг Лю. Ему было 37 лет. Но несмотря на достаточно молодой возраст биолог из Китая сумел добиться больших успехов, работая над изучением самых опасных вирусов. В последние месяцы он изучал клеточные механизмы коронавируса.

По слова коллег и даже ученых из других университетов, Бинг Лю был "на пороге важных открытий" о строении и особенностях Covid-19.

Рядом с домом была припаркована машина. В ней полицейские нашли мужчину, который совершил самоубийство - следствие подозревает, то это и есть тот человек, кто застрелил профессора.

- Бинг был на грани создания очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточной основы следующих осложнений, - приводит заявление его коллег из факультета вычислительной и системной биологии университета CNN

Коллеги убитого пообещали продолжить его исследование и завершить работу, это станет "данью научному превосходству" Бинг Лю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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