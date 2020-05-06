Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории

6 Май 2020 2020-05-06T19:05:08+03:00

Полной уверенности в этом у США пока нет

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У США пока нет уверенности в том, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя. Об этом на пресс-конференции заявил Госсеркретарь Штатов Майк Помпео. В то же время он отметил, что у Вашингтона "есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории".

По словам Помпео, Китай должен раскрыть все данные о происхождении коронавируса, о чем так давно просит США.

- Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше, - резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе разведка США сообщила о том, что COVID-19 не был создан руками человека и генетически модифицирован. При этом, в службе не исключили, что вирус мог стать результатом инцидента в лаборатории Уханя, на что не раз намекали власти США. До этого Дональд Трамп предполагал, что КНР могли сознательно допустить вспышку коронавируса, и в таком случае должны за это ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU