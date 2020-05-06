Южная Осетия с 10 мая закрывает границу с Россией

6 Май 2020 2020-05-06T19:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Южная Осетия на неделю полностью закрывает границу с Россией. Запрет вступает в силу с 10 мая и будет действовать неделю, до 17 мая.

В среду 6 мая в Южной Осетии заявили о первом случае заражения коронавирусом. За день число инфицированных увеличилось до трех. Это случаи завозной инфекции. Больных направили в инфекционную больницу, за их состоянием будут наблюдать врачи.

В России на протяжении четырех дней суточный показатель по заболеваемости держится на уровне 10,5 тысяч человек. Режим самоизоляции действует до 11 мая. Президент поручил губернаторам разработать свои планы поэтапного снятия блокировки. Смягчать меры должны в зависимости от ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о трех возможных этапах снятия режима изоляции. Начать могут с разрешения заниматься спортом на улицах, затем разрешат прогулки и возобновят работу школ, финальным этапом станет снятие ограничений на посещение парков.

ИСТОЧНИК KP.RU