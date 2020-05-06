Помпео сообщил Лаврову о готовности Вашингтона обсуждать контроль над вооружением

6 Май 2020 2020-05-06T19:54:21+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из тем стало сотрудничество в вопросах контроля над вооружением. Представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон готов к рассмотрению новых соглашений в этой области, "которые способствуют безопасности Соединенных Штатов и партнеров".

- Мы продолжим настаивать на механизмах, которые поддаются проверке и исполнению,- написал в твиттер Помпео по итогам переговоров.

В 2019 году США вышли из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, но при этом американские власти заявили о готовности подписать новый документ, но с условием включения туда еще одной страны, Китая. СНВ-3 - договор, который обязывает Россию и США сокращать свой ядерный арсенал.

Во время разговора с Лавровым Помпео затронул и еще одну важную тему - борьбу с коронавирусом. Госсекретарь США признался, что у разведки нет достоверных данных об искусственном происхождении вируса, но власти допускают такую возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU