Путин предложил повысить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности
Президент поручил правительству и МЧС предоставить к 1 июня предложения
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В России могут ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В среду 6 мая президент Владимир Путин поручил кабмину и МЧС представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Документы должны подготовить к 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU