2020-05-06T19:42:24+03:00
Общество

Путин предложил повысить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности

Президент поручил правительству и МЧС предоставить к 1 июня предложения
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России могут ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В среду 6 мая президент Владимир Путин поручил кабмину и МЧС представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Документы должны подготовить к 1 июня.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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