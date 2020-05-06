Глава Минобрнауки Фальков находится на самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T20:40:59+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Изменить размер текста: A A

Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Причины, по которым он находится на карантине, не уточнили. По данным ряда СМИ, случай заражения коронавиурсом подтвержден у одного из сотрудников ведомства.

в среду 6 мая стало известно о положительном тесте на коронаврус у министра культуры Ольги Любимовой. Она проходит лечение дома, поскольку болезнь протекает без симптомов. При этом она будет находиться на постоянной связи с коллегами и проводить совещания и встречи в видеоформате.

Напомним, во время пандемии все члены правительства проходят регулярно тесты на коронавирус.

30 апреля о положительном тесте на коронавирус президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Во время сегодняшнего совещания Владимир Путин рассказал о состоянии главы кабмина - премьер идет на поправку, он продолжает находиться под присмотром врачей в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU