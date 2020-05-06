Глава Минобрнауки Фальков находится на самоизоляции
Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.
Причины, по которым он находится на карантине, не уточнили. По данным ряда СМИ, случай заражения коронавиурсом подтвержден у одного из сотрудников ведомства.
в среду 6 мая стало известно о положительном тесте на коронаврус у министра культуры Ольги Любимовой. Она проходит лечение дома, поскольку болезнь протекает без симптомов. При этом она будет находиться на постоянной связи с коллегами и проводить совещания и встречи в видеоформате.
Напомним, во время пандемии все члены правительства проходят регулярно тесты на коронавирус.
30 апреля о положительном тесте на коронавирус президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Во время сегодняшнего совещания Владимир Путин рассказал о состоянии главы кабмина - премьер идет на поправку, он продолжает находиться под присмотром врачей в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU