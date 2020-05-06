2020-05-06T21:08:26+03:00
Общество

В Рособрнадзоре заявили, что не видят альтернативы ЕГЭ

В ведомстве напомнили, что ЕГЭ является не только выпускным экзаменом, но и вступительным в вузы
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЕГЭ перенесли из-за пандемии на летоЕГЭ перенесли из-за пандемии на летоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рособнадзоре считают, что отказаться от проведения ЕГЭ в России невозможно - нет альтернативы. Поскольку это не только выпускные экзамены, результаты ЕГЭ учитываются при вступлении в вузы. Проходить дополнительные испытания нужно только абитуриентам творческих специальностей.

Это "стандартизированный экзамен", который обеспечивает равенство при поступлении в вуз, вне зависимости от региона проживания школьника.

- Количество бюджетных мест в вузах меньше, чем количество желающих на них поступить,-рассказал в интервью Интерфаксу начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. - Если отменить ЕГЭ, то мы идем к тому, что каждый вуз должен будет осуществлять этот отбор самостоятельно.

Заменить ЕГЭ вступительными экзаменами в этом году, как предлагают сделать из-за пандемии коронавируса, тоже невозможно. Ведь испытания в вузах тоже являются массовыми, риск заражения ничуть не ниже. К тому же, школьникам из регионов, желающих поступить в столичные университеты или университеты соседних регионов и городов, придется выезжать на сдачу экзаменов, тогда как в случае ЕГЭ все испытания сдают в школах в городе проживания.

Проводить ЕГЭ дистанционно тоже невозможно - за монитором рядом со школьником могут стоять "помощники", родители или репетиторы, их комиссия попросту не увидит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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