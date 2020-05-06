В МИД России решительно осуждают высадку наемников в Венесуэле для совершения терратков

6 Май 2020 2020-05-06T20:58:09+03:00

Власти Венесуэлы сообщили о задержании американцев, которые якобы действовали в интересах США и Колумбии

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В российском МИД осудили попытку наемников проникнуть на территорию Венесуэлы для совершения терактов.

- Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех,- сказано в сообщении МИД России.

Атака совершена с моря, в результате контратаки погибли восемь наемников, еще двоих взяли в плен. Задержанные рассказали, что планировали масштабную операцию по свержению президента Николаса Мадуро. Действовали они якобы в интересах США и Колумбии. Обе страны отрицают свою причастность к деятельности организации, участники которой задержаны.

Один из пойманных в Венесуэле американцев по имени Люк Денман рассказал, что его группа должна была контролировать аэропорт. Государственное телевидение Венесуэлы показало кадры допроса, на которых мужчина признался - план был в том, чтобы посадить Мадуро в самолет и отправить в США.

Государственное телевидение Венесуэлы показало захваченного американца Люка Денмана.

Ранее президент Венесуэлы уже выступал с обвинениями в адрес США и Колумбии, в том числе и в попытке совершить покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU