В МИД России решительно осуждают высадку наемников в Венесуэле для совершения терратков
В российском МИД осудили попытку наемников проникнуть на территорию Венесуэлы для совершения терактов.
- Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех,- сказано в сообщении МИД России.
Атака совершена с моря, в результате контратаки погибли восемь наемников, еще двоих взяли в плен. Задержанные рассказали, что планировали масштабную операцию по свержению президента Николаса Мадуро. Действовали они якобы в интересах США и Колумбии. Обе страны отрицают свою причастность к деятельности организации, участники которой задержаны.
Один из пойманных в Венесуэле американцев по имени Люк Денман рассказал, что его группа должна была контролировать аэропорт. Государственное телевидение Венесуэлы показало кадры допроса, на которых мужчина признался - план был в том, чтобы посадить Мадуро в самолет и отправить в США.
Государственное телевидение Венесуэлы показало захваченного американца Люка Денмана.
Ранее президент Венесуэлы уже выступал с обвинениями в адрес США и Колумбии, в том числе и в попытке совершить покушение на убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU