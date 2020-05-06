2020-05-06T21:20:36+03:00
В мире

Умер основатель электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен

Флориан Шнайдер-Эслебен умер в возрасте 73 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Флориан ШнайдерФлориан ШнайдерФото: facebook.com
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Умер один из основателей известной немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен. Он скончался на 74 году жизни после продолжительной болезни.

Издание Guardian сообщает, что у музыканта была онкология.

Группа Kraftwerk была основана в 1968 году Флорианом Шнайдером и Ральфом Хюттером. Известность немецким музыкантам принесла электронная музыка, которую они назвали industrielle volksmusik - «народная музыка фабрик».

Флориан Шнайдер-Эслебен с детства бул увлечен музыкой, правда начинал с игры на флейте, скрипке и гитаре. С возрастом он стал больше интересоваться современными музыкальными инструментами. Говорил, что понял - "возможности флейты ограничены". Сначала он купил микрофон, затем колонки, а вскоре и синтезатор.

Последний альбом группы вышел в 2003 году. О коллективе даже снимали документальный фильм, который вышел в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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