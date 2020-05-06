В ближайшие два дня Центральную Россию накроют дожди с грозами

6 Май 2020 2020-05-06T21:46:09+03:00

При этом будет по-летнему жарко, до +25 градусов

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Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Центральной части России. Такая погода сохранится в ближайшие двое суток. Причиной станет атмосферный фронт, который соединил северные и .южные циклонические вихри. Это значит, что несмотря на дожди и сильный ветер, будет достаточно тепло, в некоторых регионах до +25 градусов.

- В период с 12.00 6 мая до 01.00 7 мая по Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с,- сообщили в Гидрометцентре.

Обильные дожди и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидают в Тамбовской области. Погода начнет портиться сегодняшней ночью и успокоится лишь к вечеру 7 мая. Несколько дождливых и ветреных дней прогнозируют в Ивановской области, при этом здесь будет +20 градусов.

Предупреждения от МЧС об усилении ветра получили, по данным ТАСС, во Владимирской, Рязанской, Тульской, Белгородской областях. В Орловской, Калужской и Тверской области пройдут дожди, возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU