Коронавирус в Москве, последние новости на 7 мая 2020: Стало известно, когда начнут работу промышленные предприятия

7 Май 2020 2020-05-07T00:22:29+03:00

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В столице за последние сутки увеличилось количество заболевших коронавирусом на 5858 человек. Теперь общее число больных COVID 2019 в Москве за весь период составляет 85 973 человека.

- Среди выявленных: 37,1% - от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 7,8% - старше 80 лет, 6,7% - дети, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Мэр города рассказал, какие московские предприятия откроются с 12 мая и как будет потом проходить выход из самоизоляции в Москве. Кстати, кафе и рестораны откроются в последнюю очередь.

В целом же москвичи остаются дома и стараются не нарушать самоизоляцию, хотя предполагалось, что в майские праздники будет много нарушителей, но их было всего 6000 человек за период с 1 по 4 ма. Напомним, что жители города независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции до 11 мая.

О работе в больнице «КП» рассказала студентка медицинского университета Юлия Савельева. Она попала в больницу №52 и трудится там уже больше месяца. Девушка говорит, что о зарплате пока не думает, она просто хочет помочь людям.

ИСТОЧНИК KP.RU