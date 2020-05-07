Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 мая 2020: подготовлено 125 мест в Одинцовской больнице
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 829 человек.
- Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.
В Подмосковье продолжают разворачивать дополнительные инфекционные госпитали. Новые откроют в парке «Патриот» в Одинцовском округе и в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. А еще перепрофилируют роддом в Магнитогорске.
- В терапевтическом корпусе Одинцовской центральной районной больницы уже начали прием больных коронавируса. Подготовлено 125 мест, - рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Как правильно мыть руки рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, так как регулярное использование мыла и антисептиков может вызывать сухость, раздражение, зуд. Рекомендуется использовать защитный крем, обладающий свойствами увлажняющего средства.
Напомним, что все населенные пункты Московской области должны быть готовы к вводу «масочного режима» уже с 12 мая. Также жителям региона рекомендовано носить перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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