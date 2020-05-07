Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 мая 2020: подготовлено 125 мест в Одинцовской больнице

7 Май 2020 2020-05-07T00:22:16+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 7 мая 2020

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За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 829 человек.

- Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

В Подмосковье продолжают разворачивать дополнительные инфекционные госпитали. Новые откроют в парке «Патриот» в Одинцовском округе и в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. А еще перепрофилируют роддом в Магнитогорске.

- В терапевтическом корпусе Одинцовской центральной районной больницы уже начали прием больных коронавируса. Подготовлено 125 мест, - рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Как правильно мыть руки рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, так как регулярное использование мыла и антисептиков может вызывать сухость, раздражение, зуд. Рекомендуется использовать защитный крем, обладающий свойствами увлажняющего средства.

Напомним, что все населенные пункты Московской области должны быть готовы к вводу «масочного режима» уже с 12 мая. Также жителям региона рекомендовано носить перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU