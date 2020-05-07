Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 мая 2020 года составило 16 590 человек

7 Май 2020 2020-05-06T21:50:23+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 мая 2020 года

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В Подмосковье за последние сутки выявили 829 случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 7 мая, в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания COVID 2019.

Больше всего заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Воскресенск 273 (+14), Домодедово 361 (+33), Королев 931 (+153), Ленинский 590 (+38), Люберцы 854 (+29), Наро-Фоминск 199 (+22), Одинцово 932 (+44), Подольск 787 (+139), Раменское 480 (+24), Химки 538 (+31).

- Всего на данный момент в Московской области скончался 141 человек, выздоровели и выписались - 611 человек, - сообщили в оперативном штабе по Московской области.

В подмосковных больницах проходят лечение не только местные жители, но и москвичи. По данным оперативного штаба, таких 1136 человек.

- За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Они прибыли из Москвы, других городов России и других стран, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что в Подмосковье с 12 мая введут «масочный режим». По вопросам коронавируса можно обращаться по номерам «горячей» линия 8-800-550-50-30, а также прочитать актуальную информацию на сайте covid.mz.mosreg.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU