Коронавирус обнаружен у 1506 российских военных

6 Май 2020 2020-05-06T22:34:30+03:00

Больше 1,5 тысячи человек сняты с учета по коронавирусу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В России коронавиурс обнаружен уже у 1506 российских военных. Такие данные на 6 мая приводит Минобороны в ежедневном бюллетене о результатах сплошного тестирования. Диагностику проводят солдатам, студентам и преподавателям военных вузов, гражданским сотрудникам ведомства.

- 1746 человек, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования,- сообщают в Минобороны.

Согласно прошлым данным, было 1475 зараженных российских военных.

В связи с пандемией коронавируса в России изменились правила призывной кампании. В военкоматы запускают только небольшими группами, причем призывников проверяют на симптомы коронавируса, измеряют температуру на входе. Если есть подозрения, то отправляют на тестирование.

Обязательную проверку проходят солдаты перед отправлением на место службы.

ИСТОЧНИК KP.RU