Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 мая 2020 года достигло 85 973 человек
В столице продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки в Москве выявили еще 5858 новых случаев, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 85 973 случая COVID 2019.
- Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в оперштабе по предотвращению коронавируса в Москве.
Есть и позитивные новости – за прошедшие сутки в Москве выздоровело еще 588 человек.
- Общее количество людей, которые вылечились от коронавируса, увеличилось до 8458, - об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, что количество тестирований в Москве растет с каждым днем. По последним данным, в столице количество проведенных тестов на коронавирус достигло 1 миллиона. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице на протяжении двух недель не растет госпитализация тяжелых больных.
- Это говорит в целом о стабилизации ситуации. Какие решения можно предпринимать? Считаем, что выход сферы услуг и быта пока преждевременный. Но это дает возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу всем промышленным и строительным предприятиям, - сказал Сергей Собянин.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»