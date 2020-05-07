Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 мая 2020 года достигло 85 973 человек

7 Май 2020 2020-05-07T00:23:20+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 7 мая 2020 года

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В столице продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки в Москве выявили еще 5858 новых случаев, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 85 973 случая COVID 2019.

- Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в оперштабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Есть и позитивные новости – за прошедшие сутки в Москве выздоровело еще 588 человек.

- Общее количество людей, которые вылечились от коронавируса, увеличилось до 8458, - об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что количество тестирований в Москве растет с каждым днем. По последним данным, в столице количество проведенных тестов на коронавирус достигло 1 миллиона. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице на протяжении двух недель не растет госпитализация тяжелых больных.

- Это говорит в целом о стабилизации ситуации. Какие решения можно предпринимать? Считаем, что выход сферы услуг и быта пока преждевременный. Но это дает возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу всем промышленным и строительным предприятиям, - сказал Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU