Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

6 Май 2020 2020-05-06T21:57:49+03:00

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Министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Такое решение принял президент Владимир Путин и подписал распоряжение, которое опубликовано на портале правовой информации 6 мая.

Вместо Решетникова в группу включили его заместителя Полину Крючкову, а также замглавы исполкома "Народного фронта за Россию" Арсения Беленького.

ИСТОЧНИК KP.RU