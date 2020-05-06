Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Распоряжение 6 мая подписал президент Владимир Путин
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Министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Такое решение принял президент Владимир Путин и подписал распоряжение, которое опубликовано на портале правовой информации 6 мая.
Вместо Решетникова в группу включили его заместителя Полину Крючкову, а также замглавы исполкома "Народного фронта за Россию" Арсения Беленького.
ИСТОЧНИК KP.RU