В Минпромторге сообщили, что масок хватит, даже если масочный режим введут по всей стране

6 Май 2020 2020-05-06T22:04:50+03:00

В России шьют около 9 миллионов штук в день, кроме того в ведомстве привозят средства защиты через своего оператора

Изменить размер текста: A A

В Минпромторге сообщили, что масок в России "на сегодняшний день очень много". Поставки в аптеки и торговые сети, которые также реализуют этот востребованный во время пандемии товар, идут из нескольких источников. С одной стороны, это собственное производство. Предприятия работают в несколько смен.

- В России шьется 9 миллионов масок в сутки, то есть, если умножить на рабочие дни это больше 200 миллиона масок, - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU