2020-05-06T22:09:48+03:00
Общество

В Подмосковье снимать режим блокировки начнут со школ, детсадов и строек

Губернатор Андрей Воробьев рассказал об этапах отмены введенных ограничений
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Подмосковье определились, в какой последовательности начнут снимать коронавирусные ограничения. Первым этапом станет отмена запрета на работу школ и детских садов. Также власти планируют разрешить строительным компаниям возобновить деятельность.

Об этом в эфире канала "Россия 24" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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