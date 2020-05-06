В Подмосковье снимать режим блокировки начнут со школ, детсадов и строек
Губернатор Андрей Воробьев рассказал об этапах отмены введенных ограничений
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В Подмосковье определились, в какой последовательности начнут снимать коронавирусные ограничения. Первым этапом станет отмена запрета на работу школ и детских садов. Также власти планируют разрешить строительным компаниям возобновить деятельность.
Об этом в эфире канала "Россия 24" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ИСТОЧНИК KP.RU