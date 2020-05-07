Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 мая 2020 года составило 8458 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 мая 2020 года составило 8458 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 588 благополучно излечившихся пациентов.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 85973 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5858 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 8458 пациентов, за сутки – 588.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 37,1% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65, 12% – от 66 до 79 лет, 7,8% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 6,7% – дети и подростки до 18 лет.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие предприятия откроются с 12 мая, а также когда и при каких условиях в городе начнется выход из самоизоляции, как он будет проходить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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