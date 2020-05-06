Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок депозитов и увеличения налогов

6 Май 2020 2020-05-06T22:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что не планируется проводить заморозки депозитов. Такие слухи пошли после того, как ввели 13-процентный налог на вклады "богатых". Тем, кто на счету держит свыше миллиона рублей, нужно заплатить указанный процент.

- На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, т. е. зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? - рассказал в интервью "Ведомостям" Антон Силуанов.

ИСТОЧНИК KP.RU