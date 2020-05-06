Число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти до 3,6 миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 мая 2020 года возросло почти до 3,6 миллиона и составило 3588463 человека.
Только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 71463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 4102 смертей. Таким образом, с начала пандемии заболевания COVID-19 в мире из-за новой болезни скончались в общей сложности 247503 пациента.
Причем большинство случаев заражения (1593828 инфицированных) зарегистрированы в Европе, где умерли 147780 человек.
Напомним, как писал сайт kp.ru, число заразившихся коронавирусом медицинских во всем мире уже превысило общее число инфицированных в Китае, откуда началась вспышка заболевания COVID-19. Многие врачи, спасавшие жизнь другим, умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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