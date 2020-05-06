Число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти до 3,6 миллиона

6 Май 2020 2020-05-06T23:53:19+03:00

за сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 71,5 тысячи Фото: REUTERS

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Число заразившихся коронавирусом в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 мая 2020 года возросло почти до 3,6 миллиона и составило 3588463 человека.

Только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 71463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 4102 смертей. Таким образом, с начала пандемии заболевания COVID-19 в мире из-за новой болезни скончались в общей сложности 247503 пациента.

Причем большинство случаев заражения (1593828 инфицированных) зарегистрированы в Европе, где умерли 147780 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число заразившихся коронавирусом медицинских во всем мире уже превысило общее число инфицированных в Китае, откуда началась вспышка заболевания COVID-19. Многие врачи, спасавшие жизнь другим, умерли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU