2020-05-07T00:50:38+03:00
Политика

Трамп наложил вето на запрет применять военную силу против Ирана

Ранее американский конгресс принял резолюцию, ограничивающую возможность президента США начать войну с Ираном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, запрещающую ему применять военную силу против Ирана, о чем глава Белого дома и сообщил в среду, 6 мая.

«Я наложил вето на резолюцию, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана», - говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой вашингтонской администрации.

По словам Трампа, «это была оскорбительная резолюция», которую депутаты внесли после своей победы на прошедших в ноябре прошлого года выборах в конгресс, чтобы «разделить республиканцев». При этом глава государства подчеркнул, что немногие его однопартийцы, проголосовавшие за этот документ, «сыграли на руку» демократам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Палата представителей конгресса большинством голосов выступила за ограничение полномочий президента страны на ведение боевых действий с Ираном, в марте резолюцию поддержал конгресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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