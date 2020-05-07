Трамп не верит данным Китая по умершим от коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T01:20:56+03:00

По мнению главы Белого дома, все страны, где по статистике умирает мало людей, врут, только в США называют правдивые цифры

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике по умершим от коронавируса COVID-19 в Китае, и вообще, правдивые данные о жертвах заболевания публикуют только Соединенные Штаты, остальные страны занижают цифры.

По его словам, «данные по США такие, какие они есть» – то есть, «приблизительно 70 тысяч» человек умерли из-за коронавирусной инфекции.

«Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Если вы смотрите новости, то видите, что происходит», - добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, на сегодняшний день в стране заразились коронавирусом свыше 1,2 миллиона человек, скончались более 71,5 тысячи. В Китае же с начала вспышки заболевания зафиксировано 82,9 тысячи случаев заражения, умерли 4633 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU