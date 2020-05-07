Пентагон признал, что из-за военных операций США в разных странах погибли 132 мирных жителя

7 Май 2020 2020-05-07T02:53:18+03:00

В прошлом году из-за военных операций США в разных странах погибли 132 мирных жителя Фото: REUTERS

По данным американского Минобороны, в 2019 году только в Афганистане были убиты 108 человек, ранены более 70

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Пентагон признал, что в результате военных действий Соединенных Штатов в 2019 году были убиты 132 мирных жителя разных стран. Об этом говорится докладе министерства обороны США, составленном по запросу конгресса.

Большинство жертв операций американских военных приходится на Афганистан, где из-за воздушных и наземных ударов погибли 108 человек, еще 75 получили ранения. В Ираке и Сирии в ходе так называемой «антиигиловской»* операции, по данным Пентагона, были убиты 22 мирных жителя, пострадали 13. Двое граждан погибли в Сомали, трое ранены.

В отчете говорится, что жертв среди мирного населения в результате военных действий Штатов в Ливии и Йемене не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он наложил вето на резолюцию конгресса, запрещающую ему применять военную силу против Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU